Yüksekova’da Trafik Kazası, 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde ilçenin çevre yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol çalışmaları sırasında kullanılan demire çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.