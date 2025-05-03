Yüksekova’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi’nde yaşanan trafik kazasında, ilk verilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Yüksekova’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Doski Vadisi’ndeki Gürkavak köyü civarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Bölgede süren yol yapım çalışmalarında çalışan işçileri taşıyan Ezber Pertev’in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybedip dereye düştü. Olayda, minibüste bulunan işçilerden Necdet Özşahin (47) ve Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ezber Pertev (38) ile yolcular Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı.

KURUMSAL MÜDAHALE

Yardım için çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler ulaştıklarında, minibüsün ciddi hasar gördüğünü ve yolcuların dere yatağında bulunduklarını belirledi. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak gözetim altında tutuldukları bildirildi. Kazayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.