Yüksekova’da Trafik Kazası Oldu

TRAFAK KAZASI HAFİF YARALARA SEBEP OLDU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası gerçekleşti ve bu kazada 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza İpekyolu Caddesi’nde bulunan Sabancı Kavşağı’nda meydana geldi.

KAZA SONUCUNDA POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralar aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan araçları yol kenarına çekip inceleme başlattı.

Trump, Putin’le görüşmeden mesajı yok

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine dair bir karar alacağını duyurdu. Görüşmesi öncesinde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile savunma iş birliğini ele aldı.
İklim Değişikliği, Türkiye Turizmini Tehdit Ediyor

Atatürk Üniversitesi'nden bir akademisyen, iklim değişikliğinin Türkiye turizmine zarar vereceğini belirtti. Önlem alınmazsa, turist memnuniyeti ve turizm gelirlerinde düşüş yaşanabileceği vurgulandı.

