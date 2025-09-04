Yüksekova’da Trafik Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASI SONUCU HAFİF YARALILAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza İpekyolu Caddesi üzerindeki Sabancı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile bir kamyon çarpıştı ve bu kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAZA SONRASI POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek inceleme çalışmaları başlattı. Yaralıların durumu kontrol altına alındı.