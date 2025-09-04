Haberler

Yüksekova’da Trafik Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASI SONUCU HAFİF YARALILAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza İpekyolu Caddesi üzerindeki Sabancı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile bir kamyon çarpıştı ve bu kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAZA SONRASI POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek inceleme çalışmaları başlattı. Yaralıların durumu kontrol altına alındı.

Trump, Putin’le görüşmeden mesajı yok

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine dair bir karar alacağını duyurdu. Görüşmesi öncesinde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile savunma iş birliğini ele aldı.
İklim Değişikliği, Türkiye Turizmini Tehdit Ediyor

Atatürk Üniversitesi'nden bir akademisyen, iklim değişikliğinin Türkiye turizmine zarar vereceğini belirtti. Önlem alınmazsa, turist memnuniyeti ve turizm gelirlerinde düşüş yaşanabileceği vurgulandı.

