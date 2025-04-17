Yüksekova’da Uçkun 100 TL Satılıyor

UÇKUN BİTKİSİ SATIŞA SUNULDU

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak adlandırılan uçkun bitkisi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 100 TL’den satışa çıkarıldı. Bu ekşimsi bitki, yöre halkı tarafından “ışkın” olarak da biliniyor. Uçkun, Yüksekova’da tezgahlarda yer bulurken, dağların yüksek kesimlerinde büyük zorluklarla toplanıyor. Çoğu insanın geçim kaynağı haline gelen bu bitki, iş imkanı bulamayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

BİTKİNİN FAYDALARI VE ZORLUKLAR

İşsiz bireyler, topladıkları uçkunları torbalarla getirerek şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunuyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bu bitkinin bölge insanı tarafından sevgiyle tüketildiği ve özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği dile getiriliyor. Ancak bu yıl uçkun sayısının az olması dikkat çekiyor. Selim Duman, “Her sene olduğu gibi dağlarda yetişen uçkunları getirdik ama bu sene yok denecek kadar az. İklim değişikliği mi yoksa bir yıl bol oluyorken diğer yıl az mı onu anlamadık” şeklinde konuştu. Duman, Yüksekova’da yaklaşık 300 kişinin bu bitki ile geçimini sağladığını ve az olduğu için destesinin 100 TL’den satıldığını ekledi.

GEÇİM KAYNAĞI OLARAK UÇKUN

Yörede yaşayanlar için uçkun, hem bir geçim kaynağı hem de sağlıklı bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak bu yılki azalma, bölge ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Uçkun bitkisi, bu özelliği ile yalnızca yöre halkını değil, tüketicileri de etkiliyor.