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Yüksekova’da Yangın, TIR Kullanılamaz Hale Geldi

TIR’DA YANGIN ÇIKTI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeyken alev alan çinko madeni yüklü TIR, yangında kullanılmaz hale geldi. Yüksekova’dan İran’a çinko maden taşıyan Cemal Aslan’ın kontrolündeki 65 ABK 488 plakalı TIR, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Aslan, aracı terk ederken çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Bölgeye ulaşan Yüksekova Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Ancak yangın sebebiyle TIR kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bir süre kapalı kalan yol, TIR’ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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