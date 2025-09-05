Yüksekova’da Yangın, Vatandaşlar Müdahale Etti

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE NEDENİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Bilgilere göre, Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Dağlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bu durum bölge halkına korkulu anlar yaşattı. Yangını fark eden mezra sakinleri, kendi çabalarıyla alevlere müdahale etmeye koyuldu. Yangının büyümesiyle birlikte, vatandaşlar yetkililere derhal yardım çağrısında bulundu.

ACİL YARDIM TALEBİ

Yangın, hızla büyüdüğü için bölge halkı, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahalede bulunmasını istedi. Vatandaşlar, yangının kontrol altına alınması için yetkililerin gereken önlemleri almasını bekliyor.