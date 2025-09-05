Haberler

Yüksekova’da Yangın, Vatandaşlar Müdahale Etti

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE NEDENİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde meydana gelen yangın, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Bilgilere göre, Esendere beldesinin Nerman mezrasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Dağlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bu durum bölge halkına korkulu anlar yaşattı. Yangını fark eden mezra sakinleri, kendi çabalarıyla alevlere müdahale etmeye koyuldu. Yangının büyümesiyle birlikte, vatandaşlar yetkililere derhal yardım çağrısında bulundu.

ACİL YARDIM TALEBİ

Yangın, hızla büyüdüğü için bölge halkı, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahalede bulunmasını istedi. Vatandaşlar, yangının kontrol altına alınması için yetkililerin gereken önlemleri almasını bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Haberler

Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.