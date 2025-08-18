Yüksekova’daki Bina Tehlike Saçıyor

BİNANIN ÇÖKME RİSKİ MAHALLELİYİ TEDİRGİN EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 katlı eski bina, uzun yıllardır harabe durumda ve çökme riski taşıyor. Eski Kışla Mahallesi’nde bulunan bu bina, 2016’daki hendek olaylarında ciddi hasar aldı. Dokuz seneden beri kullanılmayan bu yapı, mahalle sakinleri için bir tehlike haline geldi. Kolonlarının zarar gördüğü ve bir kısmı yıkılan bu bina, her an çökmeye aday durumda.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞE İÇİNDE

Mahallede yaşayan Tahirhan Demir, “Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Yıllardır burası böyle. Kimse oturmayınca ev bu hale geldi. Bina yıkılıp dökülmüş. Çocuklarımız içine girmesin diye gündüzleri mahalleliler olarak nöbet tutuyoruz. Yetkililerin bir an önce bu enkazı kaldırması gerekiyor.” diyerek yaşadıkları zor durumu ifade ediyor.

GECE OLUNCA SORUNLAR ARTIYOR

Bina, gece saatlerinde madde bağımlıların uğrak yeri haline gelmiş. Mahalleli, bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor. Tahirhan Demir, “Gecenin yarısında içiciler, gelip bağırıyor. Korku dolu geceler yaşatıyorlar bize.” şeklinde belirtiyor. Mahalle sakinleri, hem gündüzleri çocukları korumak hem de gece sorun yaşamamak için sürekli olarak nöbet tutmak zorunda kalıyor. Bina, bir an önce kaldırılmayı bekliyor.