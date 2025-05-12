Yüksekova Fen Lisesi Projeleri Sergilendi

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ SERGİLENDİ

Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, önemli projeleri ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında dikkat çekti. Bu etkinlik, Yüksekova’nın Yeni Mahalle yolu üzerindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün spor salonunda gerçekleştirildi. Açılışa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

PROJELER İLGİYLE İNCELENDİ

Öğrencilerin bilimsel araştırma, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki çalışmaları, fuar süresince ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Açılışın ardından davetliler stantları gezerek öğrencilerle projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Kaymakam Mustafa Akın, öğrencilerin projelerine olan katkılarından dolayı onları takdir etti ve “Gençlerimizin bilime ve yeniliğe olan bu tutkusu, geleceğimiz adına umut verici. Bu tür etkinlikler, onların özgüvenlerini artırıyor ve ülkemizin hedeflerine katkı sunuyor” dedi.

FUARLAR HER GEÇEN YIL BÜYÜYOR

Okul yönetimi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’nın her yıl daha da büyüyerek devam ettiğini, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti. Bu tür etkinliklerin önemi, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak geleceğe dair umut vermektedir.