Yüksekova’nın Sahur Sofralarında Van Çöreği

VAN ÇÖREĞİ YÜKSEKOVA’DA GİRENE KAZANDIRIYOR

Van kahvaltılarının en gözde lezzetlerinden biri olan meşhur Van çöreği, Ramazan ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahur sofralarının vazgeçilmez parçası haline geldi. Vatandaşlar, bu özel çöreği almak için gece yarısı fırına yöneliyor. Van kültürüne ait olan ve bu lezzetlerin arasında özel bir yere sahip olan Van çöreği, artık Yüksekova’da da üretiliyor. Damak tadını tatmin eden ve genellikle ilçede otlu peynirle birlikte tüketilen çörek, tok tutucu özelliğiyle sahur sofralarında sıkça tercih ediliyor.

YÜKSEKOVA’DA YAPILAN VAN ÇÖREĞİ

Yıllardır Van’dan sipariş edilen meşhur çörek, artık Yüksekova’daki Işıklar Unlu Mamuller Fırını’ndan temin ediliyor. Fırın sahibi Mirza Işık, “Talep üzerine fırınımızda Van çöreği yapmaya başladık. Günde 2 bin çıkarıyoruz ama çok çabuk tükeniyor. Van çöreğimiz, tok tuttuğu için vatandaşlar sahur için tercih ediyor. Sipariş üzerine şehir dışına da gönderiyoruz. 2 yıldır çıkardığımız Van çöreğiyle ilçenin sofralarını süslüyoruz” şeklinde konuşuyor.

LEZZETİNİ TUTTURMAK ZORDUR

Van çöreğinin yapımına da değinen Işık, “Meşhur çöreği; tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla 350 derecelik taş fırınlarda elde ediyoruz. Yapımı basit gibi görünse de lezzetini tutturmak kolay değil” ifadelerini kullanıyor.

SAHURUN VAZGEÇİLMEZİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Van çöreğinin tadının bir başka olduğunu belirten Ferhat Baltacı ise, “11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı çok güzel bir aydır. Biz de gece çıkıp geliyoruz Van çöreğini almaya. Mirza ustanın yaptığı Van çöreği sahurun kesinlikle vazgeçilmezi diyebiliriz” diyor.

HAKKARİ