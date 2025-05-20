Yüksekova, Şap Hastalığı İçin Önlem Alıyor

DURUMUN CİDDİYETİ

Hakkari’nin Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle kent genelinde uygulanan karantina kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Ekipler, özellikle Doski Vadisi’ndeki Köşkünü köyünde, küçükbaş hayvanların aşılamasına odaklanarak salgının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Veteriner hekimlerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, kent merkezindeki mahallelerden köylere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Hayvanlara şap aşısı uygulanırken, hayvan sahiplerine de hastalıkla mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde aktarılıyor. Böylece bulaş riskini azaltmak için ek önlemlerin alınması sağlanıyor.