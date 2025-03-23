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Yüksekova Spor, Süper Lig’e Yükseldi

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Dudullu Spor karşısında 1-0’lık skorla kazandı ve Kadınlar 1. Lig şampiyonluğunu elde etti. Bu başarı, ekibin Süper Lig’e çıkmasını sağladı. Yüksekova Şehir Stadı’nda saat 12.00’de gerçekleşen maça damgasını vuran Yüksekova Spor, etkili performansıyla galip geldi.

Maçın Tek Golü Geleyen Birsen Bozbağ

Karşılaşmanın tek golü, 43. dakikada Yüksekova Spor’dan Birsen Bozbağ tarafından atıldı. Bu önemli galibiyetle takım, gelecek sezon Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etme hakkını kazandı ve bu başarı, takıma büyük bir motivasyon sağladı. Hakkari’de yaşanan bu tarihi zafer, kadın futbolunda özgüven artırıcı bir adım oldu.

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