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Yüksekova Spor ve Giresun 1-1 Berabere

MAÇIN DETAYLARI

TFF Kadınlar 1. Lig Şampiyonluk Grubu’nda Yüksekova Spor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı. Yüksekova Spor, ligdeki beşinci maçında Giresun Sanayispor ile kendi sahasında mücadele etti. Maç, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

GOLLERİN GÜNÜ

Maçın 10. dakikasında Yüksekova Spor’un oyuncusu Madiba Lee, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu üstünlükle tamamlayan Yüksekova Spor, ikinci yarıda da bu avantajını korumaya çalıştı.

Ancak, maçın 85. dakikasında Giresun Sanayispor’dan Rabia Karagül, kaydettiği gol ile skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

SONUÇ

Maçın sonucunda, her iki takım da birer puanı paylaşarak puan durumlarını korudu.

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