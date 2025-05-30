Yüksekova Tarım Ekipleri Aşı Yapıyor

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığı için aşılama çalışmalarını aktif bir şekilde yürütüyor. Hayvan sağlığını koruma amacıyla köylerde yoğun aşılama uygulamaları yapılıyor. Veteriner hekimlerin öncülüğünde yürütülen bu operasyonlarda, hem merkez mahallelerde hem de köylerdeki hayvanlara şap aşısı uygulanıyor.

HASTALIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Hayvan sahiplerine, hastalıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi veriliyor. Bulaşmayı önlemek adına alınması gereken ek tedbirlerin de aktarılması sağlanıyor. Yetkililer, şap hastalığının hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşları aşılama ve karantina kurallarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

ÇALIŞMALAR GECELERİ DE SÜRÜYOR

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çiftçiler ve hayvan sahiplerinin desteğiyle hastalığın yayılmasını engellemek için günün her saatinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sıkı önlemler ile hayvan sağlığının korunması hedefleniyor.