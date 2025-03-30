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Yüksekovalılar Bayram Namazı İçin Camilerdeydi

BAYRAM NAMAZINA YOĞUN İLGİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da hüzünle tamamlanan Ramazan ayının ardından insanlar, bayram namazında bir araya geldi.

MEZARLIK MAHALLESİ CAMİSİNDE BAYRAM VAZI

Yüksekova ilçesinin Mezarlık Mahallesi’nde yer alan H. Mehmet Özyılmaz camisinin İmamı Halil Akdoğan, günün önemini vurgulayan hadislerle cemaate vaaz verdi. İmam Akdoğan’ın vaazının ardından cemaat, bayram namazını birlikte kıldı.

İLK ZİYARETLER MEZARLARA

Namaz sonrası, cemaat üyeleri birbirleriyle bayramlaştıktan sonra ilk ziyaretlerini, yakınlarının mezarlarına yapmak üzere yola koyuldular.

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