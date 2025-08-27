Yüksekovaspor Kadın Takımı, Erdoğan’ı Ziyaret Etti

ŞAMPİYON TAKIMIN ZİYARETİ

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, üst üste iki kez şampiyonluk kazanarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükseldi. Takım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede önemli başarılara imza atan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti.

HOŞ GELDİNİZ MESAJI

Ziyarette Erdoğan, “Yüksekova Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz” şeklinde konuştu. Kadın futbolunun kısa sürede kaydettiği geliri büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, sporcuların sahalardaki performanslarının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

SPORCULARDAN SÜRPRİZ HEDİYE

Ziyaret sırasında sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın isminin bulunmuş olduğu bir forma hediye etti.

BAŞARI DOLU YILLAR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’ni, bu yıl da TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamladı ve böylece Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla büyük başarılar elde eden Yüksekovaspor, yeni sezon hazırlıklarına bu yıl ilk kez mücadele edeceği ligde üst sıralarda yer almak hedefiyle başladı.