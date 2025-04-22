Yüksekten Düşen Araçta Üç Yaralı

KÖPRÜDEN DÜŞEN ARAÇTA YARALILAR VAR

Batman’da yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi’nde gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları aşarak yüksekten demir yoluna düştü. Araç ters dönerken, ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderiliyor. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınıyor. Kazayla ilgili detaylı incelemeler başlatılıyor.