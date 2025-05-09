Yüksekten Düşen Bebek Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Düzce’de meydana gelen talihsiz bir olayda, 13 aylık Alperen Ö. yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay Yığılca ilçesinde yaşandı.

YARALI BEBEĞE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın balkon kapısının açıklığından yararlanarak balkona çıkan bebek, aşağıya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark edince hemen sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ

Ağır yaralanan bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Alperen Ö.’nün durumunun stabil olduğu aktarıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.