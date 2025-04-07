Yüksel Arslan 1963’te Doğdu

Yüksel Arslan Hakkında Genel Bilgiler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yüksel Arslan hakkında araştırmalar yoğunlaşıyor. Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğuyor. Eğitimini Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamlıyor.

Kariyer Yolculuğu

1981 senesinde Sağlık Bakanlığı’nda çevre sağlık teknisyeni olarak göreve başlıyor. Öğretmenlik, okul müdür muavinliği, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve bakanlık müşavirliği gibi çeşitli görevlerde bulunuyor. 2019-2023 yılları arasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alıyor.

Siyasi Hayatı ve İstifası

2023 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak üzere belediyedeki görevinden ayrılıyor. 2023’te İYİ Parti Ankara 3. bölge milletvekili olarak meclise girmeyi başarıyor. Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görev alıyor. Ancak, 21 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuruyor. Yüksel Arslan, Ankaralılar Vakfı ve Beypazarlılar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstleniyor ve ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı da yapıyor.