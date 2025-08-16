Yüksel Çil, Tolunay Kocaman Ailesini Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI VE ÖNEMİ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, beraberindeki heyetle birlikte Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden 10 kahramandan biri olan Tolunay Kocaman’ın ailesini ziyaret etti. 23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi’de çıkan bu yangın sonucunda 10 kahraman şehit oldu. İl Müdürü Çil, şehit Tolunay Kocaman’ın ailesine, Kümbet mahallesindeki evlerinde ziyarette bulundu.

AİLEYLE DAYANIŞMA VE DESTEK

Ziyarette, şehidin babası Hüseyin Kocaman ve annesi Hatice Kocaman ile acılarını paylaşan Çil, ailenin sorun ve ihtiyaçlarını dinledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un selamlarını ileten İl Müdürü, devletin tüm kurumlarıyla şehit ailesinin her zaman yanında olacağının altını çizdi. Çil, “Sizler devletimize, milletimize şehidimizin emanetisiniz” ifadelerini kullanarak, şehidin hatırasını yaşatmanın ve ailesiyle birlikte olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

UMUT VERİCİ VE MORAL VERİCİ SÖZLER

Ziyarette, Tolunay’ın cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisinin herkesin kalbinde yer aldığını dile getiren Çil, “Acınız acımızdır, gururunuz gururumuzdur. Sizler asla yalnız olmayacaksınız,” ifadesini kullandı. Ziyaretin sonunda şehidin ailesi, bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin vefasını ve hep yanında hissettiklerini aktardı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil’e bu ziyarette Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve il müdürlüğü personeli eşlik etti.