Yüksel Güran Cezaevinde Eğitim Talep Ediyor

ÖLÜMÜN BULUNUŞU

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye’nin uzun süre konuştuğu Narin Güran cinayetinin görülen duruşmasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Üç sanık cezaevine gönderildi, fakat tüm suçlamaları reddeden anne Yüksel Güran’ın talebi dikkat çekti.

OKUMA YAZMA İSTEĞİ

Anne Yüksel Güran’ın tutuksuz yargılanması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu sırada, Güran’ın cezaevi yönetimine okuma-yazma öğrenmek için başvurduğu bilgisi ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, anne Güran’ın rüyasında Narin’i görebilmek için günlerini uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

GEREKÇELİ KARARIN AÇIKLANMASI

Türkiye’nin dikkatle takip ettiği Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı. Dört sanığa verilen cezaların gerekçesi ve cinayete dair detaylar 950 sayfalık karar metninde yer aldı. 28 Aralık günü 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a Türk Ceza Kanunu’nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.