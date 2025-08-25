Yüksel Şan, Karpuzu Ücretiz Veriyor

KARPUZ ÜRETİCİSİ ÜRÜNÜNÜ ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

Denizli ilinin Acıpayam ilçesinde bir karpuz üreticisi, son 2 yıldır ürününü değerinde satamayınca tarlasından karpuz toplamak isteyenlere bu meyveyi bedava yapıyor. Dodurga Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Yüksel Şan, bu sene de emeklerinin karşılığını alamadı. Eşeler Dağı’nın eteklerinden gelen su ile büyük çaba harcayarak yetiştirdiği karpuzlar, piyasa fiyatlarının düşmesi sonucu elinde kaldı. Geçmiş yıl da benzer bir sıkıntı yaşayan Şan, ürettiği karpuzları, kızı Büşra’nın düğün davetiyesi olarak dağıtmıştı. Bu yıl da 4 dönümlük arazisinde yetiştirdiği karpuzların gelir elde etmemesi üzerine, tarlasını halka açmaya karar verdi.

HALKA AÇIK TAVIR

Yüksel Şan, tarlaya gelip kendi karpuzunu toplamak isteyenlerden ücret almayacağını belirtti. “Tarlamız Dodurga girişinde, Şan Besicilik yanında. Karpuz ihtiyacı olan kim varsa gelsin, tarladan kendisi toplasın, ücret de yok.” diyerek duyuruda bulundu. Aroması yüksek ve bal tadındaki karpuzların, Eşeler Dağı’ndan gelen doğal suyla beslendiğini ifade eden Şan, “Yiyenlere afiyet, şeker bal olsun. Geçen yıl karpuzları kızımın düğünü için davetiye olarak dağıtmıştım. Bu yılda tarlaya gelenlere ücretsiz dağıtıyorum.” şeklinde konuştu. Herkesin gelip tarlasından karpuz toplayabileceğini belirten Şan, girdi maliyetlerinin yüksekliğine ve zorluklara dikkat çekti.

ÜRETİCİLERİN ZOR DURUMU

Yüksel Şan, “Girdi maliyetleri, gübre, mazot ve işçilik çok pahalı. Böyle bir durumda karpuzu tarladan toplatıp üstüne zarara girmeye gerek yok.” dedi ve karpuzlarının tam olgunlaştığını aktardı. İhtiyacı olan herkesin ücretsiz olarak tarlasından istediği kadar karpuz alabileceğinin altını çizdi.