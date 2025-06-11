Yüksel Şentürk Gölcük’te Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ GÖLCÜK’TE YAPILDI

Antalya’da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden menajer Haluk Şentürk’ün annesi Yüksel Şentürk (87), Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yüksel Şentürk’ün cenazesi, menajeri olan Haluk Şentürk’ün ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Gölcük’e getirildi.

CENAZEYE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Gölcük Merkez Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, Haluk Şentürk ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye, Haluk Şentürk’ün menajerliğini yaptığı ünlü sanatçılar Deniz Seki, Linet Mor Menashe, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo ve Sinan Özen katıldı. Ayrıca “Kuşum Aydın” ismiyle tanınan Muharrem Aydın Uğurlular da törende yer aldı.

Cenaze töreninde, Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Edis ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da çelenk göndererek baş sağlığı diledi. Yüksel Şentürk’ün hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp oldu.