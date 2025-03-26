Yüksel, Yeniden Yargılanma Sürecini Anlattı

FERAT YÜKSEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken’in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ferat Yüksel, yeniden yargılanma süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Ahmet Suphi Altındöken’in öldürülmesine tanık olduğunu açıklayan Yüksel, bu durum nedeniyle dokuz ay tutuklu kalmak zorunda kaldığını ifade etti.

YARGI SÜRECİNE GÜVENİYOR

İki kez beraat etmesine rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararı bozmasıyla birlikte Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacağını belirten Yüksel, yaşadığı yargı sürecinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Yüksel, “Yüce Türk adaletine güveniyorum. Defalarca mahkemelerde yargılandım ve şu an adli sicil kaydım yok. Olay anında orada olmam, bu cinayete tanıklık etmemden ibarettir” şeklinde konuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Haksız tutukluluk gerekçesiyle tazminat davası açtığını aktaran Yüksel, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin daha önceki tazminat kararını bozduğunu ve daha yüksek bir tazminata hükmedildiğini belirtti. Yüksel, alacağı tazminatın tamamını Özgecan Aslan adına genç kızların eğitimi için bağışlamayı planladığını açıkladı.

SÜRECİN MAGAZİNLEŞTİRİLMESİNE KARŞI

Son olarak, yaşanan bu sürecin magazinleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, “Hukuk önünde konuşulan konular mahkemelerde konuşulur. Yüce Türk adaletine güveniyorum” ifadeleriyle düşüncelerini açıkladı.