Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe Hakkında Açıklamalar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım’ın, sarı-lacivertli takım ile ilgili açıklamaları gündeme geldi. Lider Haber ve Beyaz TV’ye konuşan Yıldırım, “Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın” diyerek, “Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Kadıköy’e bir puan için geldiklerini belirten Yıldırım, “Beşiktaş ile çekişiyorum, Eyüpspor ile çekişiyorum Avrupa için. 1 puan için geldik, 1 puanı aldık. O kadar mutluyuz ki” dedi. Samsun taraftarının sokaklarda kutlama yaptığını da ekleyen başkan, “Bizim şampiyonluğumuz yok, Avrupa hayalimiz var. Tek amacım Samsunspor’u Avrupa’ya sessizce götürmek” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Galatasaray maçı için galibiyet hedefinde olduklarını aktararak, “Tüm Türkiye’ye söylüyorum; Galatasaray maçını kazanmaya oynayacağım” dedi. Yabancı hakem talebinden de bahseden Yıldırım, “Galatasaray maçında yabancı hakem istedim. TFF, iki takım isterse yabancı hakem olur demişti. Fenerbahçe ve biz de istiyorduk ama maç öncesi konuşulmadı” şeklinde değerlendirmede bulundu. Mourinho’nun ekstra motivasyon açıklamalarına da yanıt veren Yıldırım, “Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Onlar Kadıköy’de 3-1 kaybettiler. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim. Bir tane En-Nesyri etmiyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Mourinho’nun kadro tercihlerine de şaşırdığını belirterek, “Maçın yıldızıydı Szymanski; neden dinlendiriyorsun? Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsunspor’u yenemediler” dedi. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin rahatlamasını istediğini de şu şekilde dile getirdi: “Fenerbahçe şampiyon olsun, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın, biz de rahatlayalım.” Son olarak, “Fenerbahçe ve Galatasaray’dan kimleri transfer etmek isterdiniz?” sorusuna ise, “Bana sağ bek lazım. Osayi benim için iyi olabilir. Bunun dışında ben Fenerbahçe’den defanstan birini almam. Galatasaray’dan Kerem Demirbay’ı isterim, Türk. Osimhen’i isterim ama olmayacak bir şeyi neden söyleyeyim” diyerek yanıt verdi.