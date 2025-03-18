Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’a Transfer Hamlesi

FENERBAHÇE’YLE ARALAR DAHA DA GERİLDİ

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı, bir maç eksiğiyle 9’a çıkmıştı. Bu sonuç sonrasında Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ile sarı-lacivertli taraftarların arası tekrar gerildi. Yıldırım, Fenerbahçelileri rahatsız edecek bir transfer hamlesine imza atıyor.

YILDIZ FUTBOLCU İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe deplasmanından aldıkları bir puanla Galatasaray’a karşı da mücadele vereceklerini belirtmişti. Yıldırım, “Mourinho geçtiğimiz hafta bizim maçı izlemiş mi? Bizim nasıl oynadığımızı biliyor mu? Ezbere yorumlar yapıyor” diyerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca bir TV programında Galatasaray’dan hangi futbolcunun istendiği sorusuna Kerem Demirbay’ı yanıt olarak vermesi, dikkat çekti. Yıldırım, bu tecrübeli futbolcu için transfer görüşmelerine başladı.

GALATASARAY’DAN SAMSUNSPOR’A GEÇİŞLER ARTIYOR

Samsunspor kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş üç futbolcu bulunuyor: Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Celil Yüksel. Başkan Yüksel Yıldırım, yeni sezonda transfer yasağı sorununu aşabilirse, ilk imzayı Kerem Demirbay’a attırmak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Kerem, kırmızı-beyazlıların mevcut kadrosunda Galatasaray forması giymiş 4. isim olacak.

FENERBAHÇE ÜZERİNDEN TEPKİLER GELİYOR

Yıldırım, geçen sezon Galatasaray’a 2-0 yenildikleri maç sonrası, daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş Okan Kocuk ve Emre Kılınç için, “Bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında kesinlikle bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Olmamıştır demiyorum” demişti. Bu sözler, Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Yıldırım, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmadan birkaç gün önce ise “Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu her yerde göğsümü gererek söylüyorum.” ifadelerini kullanmıştı. 2023 yazında Bayer Leverkusen’den 3.7 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Kerem Demirbay, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6’sı ilk 11 olmak üzere 30 resmi karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu dönemde 3 asist yaparak fileleri havalandıramadı. Kerem’in Cimbom ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.