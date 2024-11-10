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Spor

Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor Açıklamaları

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GALATASARAY MAÇI VE SAMSUNSPOR’UN HEDEFLERİ

Süper Lig’de, Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, öne çıkan açıklamalar yaptı. Yıldırım, Lider Haber TV’ye verdiği demeçte, “Ben çıkacağım Galatasaray’ı yeneceğim diyorum ama yenilebilirim de” ifadelerini kullandı. Başka bir noktaya da değinen Yıldırım, bu sezon zorlu bir süreçten geçtiklerini ve “Fenerbahçe de yenildi. Kimse bir şey dedi mi? Fener maç sattı dedi mi?” sözleriyle dikkat çekti.

SAMSUNSPOR’UN KONTROLÜ VE HEDEFLERİ

Yıldırım, ne yaparsa yapsın bir kesimi mutlu edemeyeceğini vurguladı ve “Ben Samsunspor başkanıyım. Ligin ikincisiyim, en kötü ikinci kalmak istiyorum” dedi. Bu açıklamalar, takımın bulunduğu pozisyon ve hedefleri hakkında net bir duruş sergiliyor. Yıldırım, takımın başarıları için elinden geleni yapmaktan kararlı olduğunu ifade ediyor.

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