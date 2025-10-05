Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçında Hakeme Tepki Gösterdi

SAMSUNSPOR BAŞKANI HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası hakem performansına tepki gösterdi. “Bu İstanbul’da bize karşı olsaydı, açıkçası net penaltıdır. Hiç tartışmasız. VAR bile çağırmazdı” dedi. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, Samsunspor Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası Yıldırım, basın mensuplarına karşılaşmayı ve hakem kararlarını değerlendirdi.

İLK GOLÜN İPTALİNE YORUM

Yüksel Yıldırım, maçta ilk golün iptal edilmesi hakkında, “İki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. Ama sonuçta iyi bir mücadele oldu ve berabere bitti. Birer puanı paylaştık. Tabii maçın geneline baktığımızda sanki Samsunspor bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın taraf gibi gözüktü. Ama inşallah bu gece maçın skoruna hakem kararı ya da VAR kararı etki etmemiştir diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

VAR UYGULAMASINDA ŞAŞKINLIK

Yıldırım, hakemin VAR’a iki kez gitmesini anlamadığını belirtti. “Bizim ekranda gördüğümüzde bir gol ofsayttı ama golden önce topun Fenerbahçeli oyuncunun eline vuruşu var. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi. Başka açılardan gösterebilirdi. Hiç göstermedi. Niye göstermedi bilmiyoruz. Onun için bir şey de diyemiyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, hakemin VAR’da çok beklemesi ve sonrasında olan diyalogların belirsizliğine vurgu yaptı.

ANADOLU TAKIMLARINA UYGULANAN KORUMACILIK

Yüksel Yıldırım, penaltı verilmemesinin sebebinin İstanbul takımlarından kaynaklandığını düşündüğünü dile getirerek, “İkinci pozisyon top koluna vurdu. Bize göre net penaltı oldu. Ama biliyorsunuz işte maalesef Anadolu takımları İstanbul büyük takımlarına karşı oynayınca hakemler bir korumacılık yapıyor. Bu İstanbul’da bize karşı olsaydı, net penaltıdır. Hiç tartışmasız. VAR bile çağırmazdı” ifadelerini kullandı.