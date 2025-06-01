Yüksel Yıldırım, Taraftarlara Teşekkür Etti

YILDIZLARIN KONUŞTUĞU ANLAR

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Bellona Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor’un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, “Ligde bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik.” diyor. Maç sonrası Yeni 19 Mayıs Stadı’nda sahaya inen Yıldırım, taraftarlarla birlikte üçlü çektirip bir konuşma gerçekleştiriyor.

HATIRALAR YAZILDI

Tarih yazdıklarını ifade eden Yıldırım, “Zor oldu ama oldu. İşte görmek istediğimiz takım bu. Samsunspor ‘bitti’ demeden maç bitmez. Bu kırmızı-beyazlı renklere gönül veren sizlerle birlikte daha nice tarihler yazacağız. Burası sizin, bizim, hepimizin, başarılara, zaferlere şahit olduğu mabedimiz olacak.” şeklinde konuşuyor. Destekçilerinin katkısı için teşekkür eden Yıldırım, “Bu Yüksel Yıldırım’ın hayatında bir hikayenin birinci bölümünün sonu. Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik. Bu benim hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı.” ifadesini kullanıyor.

GELECEK İÇİN SÖZ VERİLDİ

Yıldırım, konuşmasını, “Şimdi esas görev başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte bu takıma sahip çıkacağız. Gurur duyacağınız bir takım oluşturacağız. Artık, artık Türkiye Samsunspor’u konuşacak. Sizleri konuşacak.” diyerek tamamlıyor. Konuşmanın ardından ligi üçüncü sırada bitiren Reeder Samsunspor ve taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle büyük bir kutlama yapıyor.