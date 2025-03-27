Yükümlülerden İhtiyaç Sahiplerine İftar Projesi

PROJENİN AMACI VE UYGULANMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan proje ile ramazan ayı süresince denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından hazırlanan yiyecekler, her gün ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü içerisinde 2 bin kişiye yemek hazırlayıp dağıtan yükümlüler, hem mesleki bilgi ediniyor hem de iş gücüne katılım hedeflerini pekiştiriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geliştirdiği proje dahilinde İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde 16 yükümlü ve aşçı ile günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor.

MESLEKİ GELİŞİM VE TOPLUMSAL KATKI

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün bahçesinde kurulan iftar çadırlarında düzenlenen etkinlikle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün sağladığı aşçı yardımcılığı kurs programına katılan yükümlüler, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek çalışma hayatına da katkıda bulunacaklar. Yükümlüler tarafından hazırlanan yemekler, Türk Kızılay tarafından belirlenen beş ilçe ve on noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

BAŞSAVCI’DAN DEĞERLENDİRME

Etkinliğin sonunda projeyle ilgili açıklamada bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Vatandaşlarımız, yükümlüleri burada görünce takdir ediyorlar. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirmenin toplum içinde olması, toplumumuzla beraber olması lazım” dedi. Yeldan, etkinlik çerçevesinde yükümlülere “teşekkür belgesi” takdim ederken bugünkü yemeklerin maliyetinin, adliyede görev yapan hakimler, savcılar ve personel tarafından karşılandığını da belirtti.