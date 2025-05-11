Yum! Brands, Türkiye’den çıkış yaptı

DÜNYA ÇAPINDA HAZIR GIDA ZİNCİRİ YUM! BRANDS’IN SÖZLEŞME FESHI

Yum! Brands, ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’deki franchise hizmeti veren İş Gıda’nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu kararın gerekçesi, şirketin Türkiye’de belirlenen standartları karşılayamaması olarak gösterildi. Sözleşmenin feshinin ardından İş Gıda konkordato ilan etti ve bu durum Türkiye’deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesinin kapılarını kapatmasına yol açtı.

KFC VE PİZZA HUT TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, KFC ve Pizza Hut yaklaşık dört aydır kapalı olan şubelerini yeniden açmak için bir anlaşma sağladı. Yum! Brands, Türkiye pazarında faaliyet göstermeye devam etmek için gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti sunan Value Solution Partners ile iş birliği yapma kararı aldı. Value Solution Partners, mevcut kiralama şartlarına dayanarak alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başladı.

Şu an için çok az sayıda şube için anlaşma sağlanabilmesine rağmen, çoğu yatırımcı bu duruma yanaşmıyor. Kulislerdeki bilgilere göre, anlaşmaya yanaşmayan yatırımcılar mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını talep ediyor. Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 90’ında daha önce KFC ve Pizza Hut şubeleri bulunuyordu. İş Gıda’nın son üç dört aydır kira ödemediği iddia ediliyor ve kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcıları için mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarar anlamına geldiği belirtiliyor.