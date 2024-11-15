Yumaklı’dan Vatandaş Denetimi Açıklaması

BAKAN YUMAKLI’DAN CANLI YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş tespit edilen gıdalarla ilgili yapılacak olan denetimlere dikkat çekerek “Bugüne kadar 1.1 milyon denetim yapıldı” ifadesini kullandı. Bu kapsamda, Köfteci Yusuf’un domuz eti iddialarına da değinerek, bu konu hakkında da açıklamalarda bulundu. “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç bizim için tamamlanmıştır” diyen Bakan, kendilerine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

DENETİM SÜREÇLERİ VE YENİ YÖNTEMLER

Bakan Yumaklı, vatandaşların bildirimlerinin değerlendirileceğini belirtirken, “En büyük denetçimiz vatandaşın kendisidir. Bu konuda bize gelen her türlü bildirimi titizlikle inceleyeceğiz” sözlerini belirtti. Ayrıca, denetim süreçlerinde yeni bir yaklaşıma geçileceğini ifade eden Bakan, bundan sonra yalnızca firmaların uygunsuzluklarının liste halinde açıklanmayacağını belirtti. “Denetim-analiz-tespit şeklinde bir süreç uygulayacağız ve uygunsuz durumları doğrudan vatandaşa bildireceğiz” diyerek, şeffaf ve etkili bir denetim mekanizması oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

ŞEFFAF DENETİMLER VE GÜVEN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetim süreçlerini eleştirenlere yanıt vererek, “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç bizim için tamamlanmıştır. En büyük denetçimiz vatandaşımızdır” açıklamasında bulundu. Denetim mekanizmasının şeffaf çalıştığını belirten Bakan Yumaklı, bazı firmaların uygunsuzluklarının erken veya geç listeye alınmasıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. “Süreç tamamlanmadan listeye eklenmedi diye bakanlık kolluyor denildi, süreç tamamlanınca listeye eklendi bu sefer de bilerek konuldu dendi. En doğru bilgi, bizim vereceğimiz bilgidir” diyerek, sürekli olarak güvenilir bilgi paylaşımında bulunacaklarını tekrarladı.