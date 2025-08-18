Haberler

Yumaklı: Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın ile ilgili olarak Next Sosyal hesabında bir açıklama yaptı. Yumaklı, “Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.” dedi.

VATANDAŞLARA HASSASİYET ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, ormanların korunmasının, vatanın korunmasıyla eşdeğer olduğunu bir kez daha vurguladı. “Vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Gizem CENGİL/ANKARA

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

