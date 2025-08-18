Yumaklı: Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın ile ilgili olarak Next Sosyal hesabında bir açıklama yaptı. Yumaklı, “Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.” dedi.

VATANDAŞLARA HASSASİYET ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, ormanların korunmasının, vatanın korunmasıyla eşdeğer olduğunu bir kez daha vurguladı. “Vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Gizem CENGİL/ANKARA