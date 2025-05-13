Yumika Arita, Rize’de Türk Çayı Demledi

JAPONYA’DAN RİZE’YE GELEN YARIŞMA KAZANANI

Türk heyeti tarafından Japonya’da gerçekleştirilen yarışmada ilk ‘Türk çayı demleme ustası’ unvanını kazanan Yumika Arita, Rize’de çay demledi. Özenle Türk çayını demleyen Arita, dev çay bardağı önünde etkileyici bir sunum yaptı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) aracılığıyla yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, 11-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen çay demleme ve sunum etkinliğinde ilk unvanı elde eden Yumika Arita ile diğer dereceleri kazanan yarışmacılar Rize’yi ziyaret etti.

RİZE ÇAYI HAKKINDA BİLGİLER EDİNDİLER

Kent gezisinin ardından, Türkiye’nin en büyük çay bardağı binasının bulunduğu Çay Çarşısı’nı gezen Japon kafile, Rize çayı ile ilgili bilgilere ulaştı. Ziyaretin sonunda, Japonya’nın ilk ‘Türk çayı demleme ustası’ Yumika Arita, kurulan stantta çay demleyerek dev bardağın önünde sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, tepsiye dizilen dolu çay bardaklarıyla sergilediği hareketlerle dikkat çekti.

HASAN ÖNDER’İN GÜVENİ YERLİ ÇAYA

Hasan Önder, Türk çayının Japonya pazarında yer bulacağına inandığını belirterek, “Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz oldu. Japonya’dan gelen misafirlerimize Rize’de Türk çayının yetiştiği alanları, üretim aşamalarını ve çay çarşısının çaydaki rolünü anlatıyoruz. Türk çay sektörünün önümüzdeki dönemlerde Japonya’da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. Japonya pazarında kültürümüzle birlikte ince belli bardağımızla yer bulacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

YUMIKA ARİTA’DAN ÇAY AŞKI PAYLAŞIMI

Japonya’nın ilk çay demleme ustası Yumika Arita ise “Japonya’da çayı seven birisiydim ve Türk çayına ilgi duydum. Türkiye’nin dünya genelinde en çok çay tüketen ülke olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini öğrendim. Türk çay kültürü benim için çok kıymetli ve harika. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum” dedi.