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Yumruğa Ateş Açtılar, Bir Kişi Öldü

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, bir grup arasında çıkan tartışma sonucu hayatını kaybeden bir kişi ile ilgili olayın gelişmeleri dikkat çekiyor. 20 Nisan’da Beylerbeyi Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma sonrasında, bir grup üyesi olay yerinden ayrılırken, daha sonra üç motosikletle geri döndü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Motosikletli grup üyesi, karşılaştığı 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz’e yumrukla saldırdı. Ardından, baygın haldeki Açıkgöz’e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bu ani saldırı ve cinayet anı bir kamera tarafından kaydedildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarları ile sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, yoğun bakımda iki gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Açıkgöz’ün cenazesi, memleketi Kastamonu’ya götürülerek burada defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli beş şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, cinayetle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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