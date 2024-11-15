Yumurta Fiyatındaki Artışı Açıklayan Açıklamalar

YUMURTA FİYATLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarıyla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İki hafta önce Konya’da kuş gribi vakalarının ortaya çıktığını hatırlatan Afyon, “Bu, kuş gribinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı. Yeni tedarikçi arayışında piyasada bir algı oluştu. Bu durum sadece o bölgenin alıcısına özeldi. Fırsatçılar bunu genele yaymaya çalıştı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz.” dedi.

FİYAT ARTIKLARI NEDENİYLE GEREKEN AÇIKLAMALAR

Afyon, piyasalarda kötü bir hava oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, “Yumurta üretiminde bir sıkıntımız yok. Fiyatların arttığı söyleniyor. Bu bahsedilen artış, üreticiden kaynaklı değil. Yumurta üretiminde bir düşüş yok. Marketlerde makas açıldı. Fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, özel üretim olmayan yumurtanın ocak ayıyla aynı seviyede olduğunu vurgulayan Afyon, bir koli yumurtanın fiyatının 140 lira düzeyinde bulunduğunu söyledi.

ULUSAL MARKETLERDE FİYAT İYİLEŞTİRİLMELİ

Afyon, ulusal marketlerde yumurta fiyatlarının daha makul seviyelerde olması gerektiğini belirterek, “Bir koli yumurtanın 250 lira civarında olduğu söylentileri var. Tüketicilerimiz ulusal marketlerde fiyatları daha doğru gözlemleyebilirler. Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında. Bahsedilen yüksek fiyatlara tüketicilerimiz itibar etmesinler. Hatta bu konuda duyarlı olmalılar.” şeklinde konuştu. Üreticilerin karşılaştıkları maliyetlerin önemine dikkat çeken Afyon, bugün itibarıyla üreticilerin zarar etmediklerini ve maliyetlerini karşıladıklarını sözlerine ekledi.