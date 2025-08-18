Yumurta Fiyatları Artacak, Talep Değişiyor

YUMURTA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Mayıs çukuru olarak adlandırılan talep azalması döneminde marketlerdeki fiyatı 100 liraya kadar düşen yumurtanın 30’lu kolileri, şu günlerde ortalama 160-170 liradan satılıyor. Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın dünyada en uygun fiyatlı protein kaynağı olduğunu ve her yaş grubundaki insanın düzenli olarak tüketmesi gereken besleyici bir gıda olduğunu ifade ediyor. Yumurtanın içerdiği vitamin ve minerallerle protein oranının, çocukların gelişimi için çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Afyon, fiyatlarda zaman zaman dalgalanmalar yaşanabildiğini belirtiyor. Burada talep ile yumurtlayan tavuk sayısının etkili olduğu aktarılıyor.

ÜRETİM, TALEBİN ETKİSİ

Afyon, özellikle “Mayıs çukuru” denilen dönemde, talebin azaldığı ve üretimin fazla olduğu zamanlarda üreticiden çıkış fiyatının 2,7 liraya kadar düştüğünü ve bunun da marketteki fiyatları aşağıya çektiğini dile getiriyor. Afyon, “Üretici maliyet tarafında ama piyasa üstte. Üretici bir tık daha yükselirse mayıs çukurundan tam anlamıyla çıkacağız.” diyor. Üretici fiyatlarının 3 lira civarında olduğunu, bunun üzerine ambalaj, nakliye, tüccar ve market karları eklenince fiyatların 5,5 lirayı geçebileceğini ekliyor. Üreticiden çıkış fiyatının yüzde 10 daha yükselmesinin sektörde olumlu bir etki yaratacağı düşünülüyor. Marketlerin sabit fiyat politikası izlemesinin, ucuz proteine erişim konusunda sorun yaratmayacağını belirtiyor.

ÜRETİM ARTIŞI VE TALEP

Afyon, marketlerdeki 30’luk koli fiyatlarının 160-170 lira seviyelerinde olmasını makul bulduklarını ve bu fiyat seviyesinin korunmasını umduklarını belirtiyor. Haziran ayına kadar yumurta üretiminde tavukların gençleştirilmesi sebebiyle bir azalma yaşanacağını, Temmuz ile birlikte üretimin yeniden artışa geçeceği öngörülüyor. Ayrıca, “Üretim daha da artacak ve 9’uncu ayda üretimimiz eski seviyesine rahatlıkla dönecektir. Okulların açılmasıyla birlikte fiyatların biraz daha artacağını ancak bunun fırsatçılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini” açıklıyor. Okul dönemi ile birlikte yumurtaya olan talebin artacağını ve bu süreçte aracılar ile tüccarların da yoğun alım yapacağını aktarıyor.

İHRACAT VE FİYAT ETKİLERİ

Afyon, ihracattaki fonun kaldırılmasının fiyatları çok etkilemediğini, ancak kota uygulamasının sürdüğünü belirtiyor. İhtiyacın fazlasının ihraç edilebileceğini, iç piyasada fazlalık varsa ihracata yönlendirme olabileceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın arz güvenliğini gözeterek süreci yönettiğini ifade ediyor. Üreticinin ayakta kalması için fiyatların yüzde 10 civarında daha yükselmesini istediklerini belirten Afyon, “Üreticiden çıkış fiyatı 3,5 lira seviyesini bulmaz ama 3 lira da az kalıyor. Okulların açılmasıyla birlikte talepte tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini” kaydediyor. Yumurtanın ülke için bol miktarda mevcut olduğunu ve tüketicilerin aşırı fiyat artışlarına karşı duyarlı olmalarını tavsiye ediyor.