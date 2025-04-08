Yumurta Fiyatları İvme Kazandı

YUMURTA FİYATLARINDAKİ CİDDİ ARTIŞ

Türkiye’de temel gıda maddelerinden biri olan yumurtanın fiyatı son aylarda gözle görülür bir şekilde artış kaydediyor. Aralık 2024’te 100-120 lira arasında satılan 30’lu yumurta kolisi, şu an marketlerde ortalama 250 liraya çıkmış durumda. Bazı bölgelerde 170-180 liraya bulunurken, büyük şehirler ve zincir marketlerde fiyatlar 310 liraya kadar yükseliyor. Organik yumurta fiyatları ise 400 lirayı geçerek tüketicileri zor durumda bırakıyor. Bu durumun arkasında ne gibi sebepler var?

İHRACAT TALEBİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Sektör temsilcileri, yumurta üretiminde herhangi bir sorun bulunmadığını, ancak iç piyasa ile ihracat arasındaki dengesizliğin fiyatları arttırdığını ifade ediyor. Özellikle ABD’deki kuş gribi vakaları sonrası üretim duraklayınca, Türkiye yumurta ihracatında önemli bir merkez haline geldi. Brezilya ve Güney Kore’nin de devreye girmesiyle Türkiye, 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşmalar imzaladı. Ancak bu gelişme, iç piyasada arzı azaltarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Hükümet, ihracatı yavaşlatmak amacıyla ABD’ye satılan yumurtalarda önce 50 cent, sonra ise 1,5 dolar fon kesintisi uyguladı. Bu kesintiler ihracatı bir ölçüde yavaşlatsa da ABD’nin talebi devam ediyor. Afyonkarahisarlı üretici Ramazan Öztürk, “ABD fiyatlara bakmadan alıyor çünkü kendi ülkelerinde yumurta bulamıyorlar. Kışın verim düşüşü ve Ramazan talebi de eklenince fiyatlar kaçınılmaz olarak arttı” diyor.

ÜRETİCİ DIŞ PAZARI TERCİH EDİYOR

Konya’dan üretici Gökhan Kırman, iç piyasa ile ihracat arasındaki farka dikkat çekiyor: “Yurt dışına sattığımızda peşin para alıyoruz, iade derdi yok. İçeride ise ödemeler 3-4 ay gecikiyor, üstüne bir de iade riski var. Üretici doğal olarak ihracatı seçiyor.” Bu durum, iç piyasa arzını daha da olumsuz etkiliyor.

MARKET FİYATLARI ARACILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR

İstanbul halinden esnaf Remzi Saygın, fiyat farkının market zincirlerinin uygulamalarından kaynaklandığını öne sürüyor: “Üreticiden tanesi 3 liraya çıkan yumurta, markette 9 lira oluyor. Bu fark ne üreticiye ne de tüketiciye yarıyor; aracıların cebine gidiyor. Fırsatçılık var. Limon ihracatında olduğu gibi yumurta için de kısıtlama düşünülmeli.”

YUMURTA KRİZİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kış aylarındaki verim düşüşü, Ramazan dönemi artan tüketim ve ihracat talebi, yumurta fiyatlarını halkın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu krizin çözüme kavuşması gerektiği gündeme geliyor.