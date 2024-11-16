Yumurta Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Nedir?

YUMURTA ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YOK

Afyon, yumurta üretiminde herhangi bir düşüş olmadığını belirtiyor. Fiyat artışlarının üretimle değil, piyasada oluşan algı ve marketlerdeki fiyat farklılıklarıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, son dönemlerde yaşanan fiyat artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Afyon, bu artışların ana kaynağının üretimle ilgili bir sorun değil, piyasada bazı manipülasyonlar olduğunu vurguluyor.

PİYASADA KARMAŞA VAR

Afyon, Konya’da yaşanan kuş gribi vakasının ardından bazı tüccarların yeni tedarikçi arayışına girmesiyle birlikte piyasada karışıklık yaşandığını belirtiyor. “Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz.” diyerek bu konudaki endişeleri gideriyor. Afyon, bir koli yumurtanın fiyatının 140 lira civarında olduğunu dile getiriyor. Ancak bazı marketlerde bu fiyatın 250 liraya kadar çıktığına dair söylentilerin bulunduğunu aktarıyor.

FIRSATÇILIK YAPILIYOR

Afyon, tüketicileri bu tür bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıyor. Bazı bölgelerde yaşanan yerel sorunlar ve tüccarların bu durumdan fırsatçılık yapmaya çalışmasının piyasada karışıklık yarattığını ifade ediyor. Özellikle kuş gribi gibi durumlarda tüccarların yeni tedarikçi arayışına girmesi ve bunun yanlış anlaşılması nedeniyle fiyatların yükseldiği dile getiriliyor. Yumurta üreticileri, üretimin devam ettiğini ve piyasada yeterli miktarda yumurta bulunduğunu vurguluyor. Ancak, bazı marketlerin bu durumu fırsata çevirerek fiyatları yapay olarak yükselttiği öne sürülüyor.