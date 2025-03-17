Yumurta Fiyatlarındaki Artışın Sebebi Ne?

YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIRIM: NEDEN İÇ PİYASAYI ETKİLİYOR?

Son dört ayda Türkiye’de yumurta fiyatları hızla artış gösterdi. 30’luk yumurta kolilerinin market raflarındaki fiyatları 170 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Bu %70’in üzerinde bir zam, yurttaşların tepkisini çekiyor. ABD’deki kuş gribi salgını nedeniyle yumurta tedariğinde yaşanan sorunlar, Türkiye’den ihracatın artmasına yol açarken, iç piyasada fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Türkiye yumurta üretiminde kendine yetebilen bir ülke olmasına rağmen bu artışların neden kaynaklandığı merak konusu. Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, uluslararası piyasalardaki karmaşa ve fırsatçılığı öne çıkarıyor.

YUMURTA SATIŞLARINDA DALGALANMA: KAOS MU YAŞANIYOR?

Nurten Sırma, yumurta sektöründe fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini ifade ediyor. 2024’ün başında 30’luk yumurta kolisinin fiyatı 100 TL iken, zamanla düşüş yaşandığını, ancak Kasım 2024 itibarıyla yeniden bir artış sürecine girdiğini belirtiyor. “2025’in başından beri uluslararası piyasalarda yumurtada dalgalı bir seyir var, kaos yaşıyoruz diyebiliriz” diyen Sırma, bu durumu çeşitli ülkelerde meydana gelen kuş gribi nedeniyle yapılan hayvan itlaflarıyla ilişkilendiriyor. ABD’nin Avrupa Birliği, Danimarka ve Türkiye’den yumurta talebinin artması ise olumsuz durumu derinleştiriyor.

ABD’DEKİ KUŞ GRİBİ KRİZİ TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

ABD’de 2023’ün sonları itibarıyla başlayan ve 2024’te tırmanan kuş gribi salgını, 2025’te ciddi bir yumurta tedarik krizine yol açtı. Donald Trump yönetiminin Türkiye dahil bazı ülkelerden yumurta talep etmesi, Türkiye’nin ihracatında artış yaşanmasına neden oldu. Ancak bu durum, iç piyasada fiyatların yükselmesine yol açtı. Sırma, Türkiye’nin kuş gribine karşı önlemler aldığını ve yumurta üretiminde kendine yeterli bir ülke olduğunu belirtiyor. “Son 5 yılda 100 milyar adet yumurta ürettik. Taze yumurtayı hem üretebiliyor hem de ihraç edebiliyoruz” diyor. Ancak ihracatın iç piyasaya etkilerini asgariye düşürmek için hükümetin çeşitli önlemler aldığına da dikkat çekiyor.

FIRSATÇILIK İDDİALARI: PAZARDAKİ FİYAT FARKLARI

Marketlerde 30’luk yumurta kolisinin fiyatı, kalite ve markaya göre 170 TL’den 230 TL’ye kadar yükseldi. Nurten Sırma, bu fiyat artışında fırsatçılığın etkili olduğunu ifade ediyor. “Üreticiden Afyon’da yumurta 4 lira 70 kuruşa çıkıyor, ancak marketlerde adet fiyatı 8-10 TL arasında” diyen Sırma, bu farkın “yapışkan enflasyon” olarak bilinen yaygın enflasyonun bir yansıması olduğunu belirtiyor. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, gıda fiyatları ve arz güvenliği için yumurta sektörünü incelemeye aldıktan sonra, iç piyasadaki vatandaş ihtiyacının karşılanmasının önemini vurguluyor.

İHRACAT FIRSATlarının GÖZLENMESİ VE İÇ PİYASA DENGESİ

Sırma, Türkiye’nin yumurta ihracatındaki potansiyelinin değerinin bilinmesi gerektiğini, ancak iç piyasadaki dengenin de korunmasının önem arz ettiğini belirtiyor. “Gıda endüstrisi devam ediyor, ama vatandaşın ihtiyacı olan yumurtanın azalmaması lazım. Bunu fırsata dönüştüren kişiler mevcut” diyen Sırma, hükümetin aldığı tedbirlerin bu dengeyi sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Ancak market fiyatlarındaki artışın, üretici fiyatlarıyla orantısız bir şekilde yükselmesi, fırsatçılık tartışmalarını beraberinde getiriyor.