Yumurta Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri Neler?

YUMURTA FİYATLARINDAKİ TARTIŞMALAR VE KURULUŞUN GÖRÜŞLERİ

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatları ile ilgili devam eden tartışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İki hafta önce Konya’da kuş gribi vakasının görüldüğünü hatırlatan Afyon, bu durumun üretimi etkilemediğini belirtti. “Bu, kuş gribinden kaynaklanan bir sorun olmadı. Üretim devam etti, piyasaya yumurta sevki hiçbir şekilde aksamadı. Bazı tüccarlar bu durumda yeni tedarikçi aradı. Yeni tedarikçi arayışında piyasada bir algı oluştu. Bu durum sadece o bölgenin alıcısına özeldi. Fırsatçılar bunu genele yaymaya çalıştı. Yumurta bulunamıyor diye arayışa giriyormuş gibi yaptılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bütün taleplere cevap verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

PİYASADAKİ OLUMSUZ ALGI

Afyon, tüccarlardan kaynaklı olarak piyasada kötü bir hava yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekti. “Yumurta üretiminde bir sıkıntımız yok. Fiyatların arttığı söyleniyor. Bu bahsedilen artış, üreticiden kaynaklı değil. Yumurta üretiminde bir düşüş yok. Marketlerde makas açıldı. Fiyat artışları yumurta üretimiyle alakalı değil, oluşturulan algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarından kaynaklı.” açıklamasını yaptı. Şu an özel üretim olmayan yumurtanın fiyatının ocak ayındaki seviyede kaldığını vurgulayan Afyon, bir koli yumurtanın fiyatının 140 lira düzeyinde olduğunu ifade etti.

ULUSAL MARKETLERDE FİYAT SINIRLAMALARI

Afyon, ulusal marketlerde yumurta fiyatlarının daha makul seviyelerde olması gerektiğini dile getirerek, “Bir koli yumurtanın 250 lira civarında olduğu söylentileri var. Tüketicilerimiz ulusal marketlerde fiyatları daha doğru gözlemleyebilirler. Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Ulusal marketlerde bir koli yumurtanın fiyatı ise 140 lira civarında. Bahsedilen yüksek fiyatlara tüketicilerimiz itibar etmesinler. Hatta bu konuda duyarlı olmalılar.” dedi.

Afyon, üreticilerin karşılaştıkları maliyetlere de dikkat çekerek, şu an itibarıyla zarar etmediklerini ve maliyetleri karşıladıklarını sözlerine ekledi.