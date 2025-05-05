Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, yumurtanın sanayi açısından önemini vurguladı

YUMURTA SANAYİSİNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayici Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, yumurtanın sadece pastorize sıvısı ve tozunun değil, kabuğunun da sanayi açısından büyük bir değere sahip olduğunu vurguladı. Akman, “Yumurta kabuğu boya sanayisinde, inşaatlarda kullanılmakta ve gübre ile yem olarak da değerlendirilebiliyor. Birçok sektör için kıymetli bir ürün.” ifadelerini kullandı. Dünyanın en önemli protein kaynaklarından biri olan yumurtanın, Birleşmiş Milletler’in de ana konu başlıklarından biri olduğunu belirten Akman, yumurtanın, besin değerleri bakımından hayvansal protein kaynakları arasında anne sütüne en yakın olanı olarak değerlendirildiğini aktardı.

Akman, yumurtanın tüm gıda sanayisinde yaygın olarak kullanımını sağlayan fonksiyonel özelliklerini şöyle açıkladı: “Köfte, kek, krema ve çikolata gibi pek çok gıda ürününde yumurtayı kullanabiliyorsunuz. Yumurta kabarma, toparlama ve yapıştırma özellikleriyle ön plana çıkıyor. Karbon ayak izi en düşük protein kaynağıdır. Türkiye dünyada en büyük 10 üretici arasında yer alıyor ve bu çok stratejik bir ürün. Yumurta üreticilerine gerekli değeri vermeli ve anlamalıyız.”

TÜRKİYE’NİN YUMURTA SANAYİSİNDEKİ YERİ

Akman, Türkiye’nin yumurta sanayi konusunda ilerlemesi gereken çok yolu olduğunu belirterek, “Yumurta sanayisinde Türkiye dünyadaki ilk 50 ülke arasında bile yer alamıyor. İlk 10’daki diğer üreticilere bakıldığında, hepsi yumurta sanayisinde de ilk 10’da yer alıyor ama biz listede yokuz.” şeklinde konuştu. Gelecek 5-10 yıl içinde, Türkiye’nin toplam yumurta üretiminin yaklaşık yüzde 75’inin sadece 30 üretici tarafından yapılacağına dikkat çeken Akman, yumurta üretiminin yanı sıra ihracatın da önemine vurgu yaptı. “Korumacı politikaların arz ve talep şoklarını artırdığına ve piyasanın dengesizliğini artırdığına inanıyorum. İhracatın artması arz ve talep dengesini uzun vadede sağlar.” dedi.

Yumurta kırıldığında sanayinin başladığını ifade eden Akman, “Sanayi, yumurtayı kırar ve pastörize sıvı yumurta üretir. Bu ürünler hızlı bir şekilde türevlerine dönüşebilir ve raf ömrü 1-2 yıla kadar uzatılabilir. Yumurta tozu, diğer ülkelerde olduğu gibi lisanslı depoculuk kapsamına alınabilir. Yumurta tozu üretiminin artması, çiftçinin refahını artırır, arz ve talep esnekliğini güçlendirir ve fiyat istikrarı sağlar. Yumurtanın sanayideki gelişimi bu nedenle kritik.” şeklinde değerlendirdi. Türkiye’de toplam ürünlerin yalnızca yüzde 8’inin yumurta sanayisinde işlendiğini, bu oranı yüzde 25-30 seviyelerine çıkarmak için daha çok yol kat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Akman, “Yumurta kabuğunda kolojen üretilebilir, biyoplastik elde etmek mümkündür. Yumurta kabuğu, boya sanayisinde ve inşaat sektöründe kullanılmakta. Ayrıca gübre olarak da değerlendirilebilir. Asidik topraklarda asidin düşürülmesi için kirecin yerine geçebilir.” dedi. Haşlanmış yumurtanın kabuğunun çok değerli olduğunu belirten Akman, “Haşlanmış zar, çok daha yüksek fiyatlarla satılabilir.” ifadesini kullandı. Akman, sanayinin yumurtayı daha değerli hale getirebileceğini, “Yumurtanın fiyatı 1 lira ise sanayi ürünleriyle bu fiyatı en az 4 liraya çıkarmak mümkündür. Yani 4 kat katma değer sağlanabilir.” diyerek Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.