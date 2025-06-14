Yumurta Üretimi 6 Ayda 330 Milyon Düşüş Gördü

YUMURTA ÜRETİMİNDE SÜREKLENEN DÜŞÜŞ

Kümes hayvancılığı alanında özellikle yumurta üretiminde gözlemlenen azalma, yılın ilk dört ayında da devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son veriler, kasımdan bu yana yaşanan düşüşün artarak devam ettiğini gösteriyor.

NİSAN VERİLERİ VE ÜRETİM RAKAMLARI

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nisan ayı kümes hayvancılığı üretim verilerine göre, bu ayda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,55 milyar adet seviyesine ulaştı. Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı. Ocak-nisan aralığında, geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,8 yükseldi.

SON HAZİRANDA GÖRÜLEN DÜŞÜŞ

Nisan ayında yumurta üretimi, önceki ay olan mart ayına göre ise yüzde 5 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bine düştü. Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren yumurta üretimi sürekli bir azalma göstermekte. Kasım ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralık ayında yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubat ayında yüzde 10,8, mart ayında ise yüzde 8,8 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son 6 ayda toplamda 329 milyon 593 bin adet düşerek, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.