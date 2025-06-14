Yumurta Üretimi Sürekli Düşüşte

YUMURTA ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TÜİK’e göre yumurta üretimi, geçen yıl kasımdan itibaren sürekli bir azalma yaşıyor. Son altı ay içerisinde yaklaşık 330 milyon adet azalan yumurta üretimi, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 9,7 ve nisan ayında ise yüzde 9,1 oranında düştü. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün nisan ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, nisanda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,55 milyar adet olarak kaydedildi.

TAVUK YUMURTASI VE TAVUK ETİ ÜRETİMİNDEKİ GÖRÜNÜM

Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azalma gösterirken, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 oranında arttı. Ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 düşerken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi ise yüzde 14,8 arttı. Nisan ayındaki yumurta üretimi, mart ayına göre de yüzde 5 oranında düşerek, 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ VE GEÇMİŞ VERİLER

Geçen yıl kasımdan bu yana yumurta üretiminde bir düşüş trendi gözlemleniyor. Kasım ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8 ve martta ise yüzde 8,8 oranında azaldı. Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son altı ayda 329 milyon 593 bin adet azalarak, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine düştü.