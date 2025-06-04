Yumurtalık Sahilinde Temizlik Etkinliği Yapıldı

YUMURTALIK SAHİLİNDE TEMİZLİK FAALİYETİ
Yumurtalık sahilinde, Kurban Bayramı öncesinde bir temizlik çalışması yapıldı. Yumurtalık Belediyesi’nin öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan gruplar, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiği sahildeki çöpler toplandı.
BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR
Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayram öncesinde birlik ve beraberlik ruhuyla sahilde düzenlenen temizlik faaliyetine dikkat çekti. Altıok, “Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz, doğaya karşı sorumluluk bilinci taşıyarak bu temizlik çalışmasını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.