“Yumuşak Güç” Teorisinin Öncüsü Joseph Nye

YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMINI GÜNCELLEMEKTEN ÖTÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası ilişkiler alanında “Yumuşak Güç” kavramını literatüre kazandıran Joseph Nye, 6 Mayıs 2025’te 88 yaşında hayatını kaybetti. Harvard Üniversitesi’nin açıklamasına göre, 60 yılı aşkın süredir akademik kariyer sürdüren ve Bill Clinton döneminde önemli görevlerde bulunan Nye, dünya siyasetine damga vuran teorileriyle tanınmıştı.

AKADEMİK YOLCULUĞUNUN TEMELLERİ

Ocak 1937’de New Jersey’nin South Orange kentinde doğan Joseph Nye, Princeton Üniversitesi’nde summa cum laude tarih derecesi alarak kariyerine başladı. Ardından Rhodes Bursu ile Oxford’da felsefe, siyaset ve ekonomi eğitimini tamamladı. 1964 yılında Harvard’da siyaset bilimi doktorasını alarak akademik yolculuğuna devam etti. Aynı yıl Harvard Kennedy School’a katılan Nye, 1995-2004 yılları arasında bu okulun dekanlığını üstlendi. 2011 yılında Foreign Policy dergisi, onu dünyanın en etkili 100 düşünürü arasında gösterdi.

DÜNYA SİYASETİNE ÖZGÜN BİR BAKIŞ AÇISI SUNDU

1980’lerin sonlarında geliştirdiği “Yumuşak Güç” kavramıyla Nye, bir ülkenin askeri ve ekonomik güç (sert güç) yerine kültür, siyasi değerler ve politikalarının çekiciliğiyle diğer ülkeleri etkileyebileceğini savundu. Robert Keohane ile neoliberalizm teorisini kuran Nye, “Akıllı Güç” kavramını da tanıttı; bu kavram, sert ve yumuşak gücün bir kombinasyonu olarak önemli bir yer edindi. Nye’ın en etkili eserlerinden biri olarak tanımlanan “Yumuşak Güç: Dünya Politikasında Başarıya Giden Yol” kitabı, bu kavramın derinliğini ortaya koydu.

KAMU GÖREVLERİNDE ÜST DÜZEY ROLLERİ ÜSTLENDİ

Nye, akademik kariyerinin yanı sıra ABD yönetiminde kritik roller üstlenerek önemli katkılarda bulundu. 1993-1994 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanlığı, 1977-1979 yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda nükleer silahların yayılmasını önleme grubunun liderliği ve 1994-1995 yıllarında Savunma Bakanlığı’nda uluslararası güvenlik işleri yardımcı sekreteri olarak görev yaptı. Harvard Crimson’a göre, Nye, nükleer silahların kontrolü konusunda Clinton yönetimine önemli yönlendirmelerde bulundu.