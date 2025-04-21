Yunak’ta 23 Nisan Kutlaması Yapıldı

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA KONSER DÜZENLENDİ

Yunak ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bando takımı bir konser verdi. Bu etkinlik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet’in destekleriyle hayata geçirildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Yunak Borsa İstanbul Ortaokulu’nun bahçesinde düzenlenen konsere öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan ile Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ayrıca daire ve kurum amirleri de yer aldı.