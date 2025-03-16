Yunak’ta Akrabalar Arasındaki Kavga: 2 Ölü

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ŞİDDETLİ OLAY

Konya’nın Yunak ilçesinde akrabalar arasında yaşanan bir tartışma sonucu baba ve oğlu silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kuzören Mahallesi Hayamlar Yaylası’nda gerçekleşti. İddialara göre, aralarındaki önceden var olan husumet nedeniyle amca çocukları arasında iftardan hemen önce belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ŞİDDETLİ KAVGA VE ATEŞ AÇMA

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile P.Ç. (60) ve D.Ç. (16) tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu ateş sonucu İsmail Çakıl (53) ve oğlu Ömer Osman Çakıl (25) ağır yaralandı. Olayın ardından durumu bildiren ihbarlar üzerine, çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN KONTROLLER

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ise kısa süre içinde yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.