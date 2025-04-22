Yunak’ta Eve Hırsız Girdi

HIRSIZLIK OLAYI YUNAK’TA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Yunak ilçesinde bir eve giren hırsız, ev taksiti için biriktirilen altın ve parayı çaldı. Olay, Yunak Merkez Yeni Mahallede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hamza ve Ayça Ş. çifti, sabah iş yerlerine gitmek amacıyla evden ayrıldı.

ÇİFT DURUMU FARK ETTİ

İşlerinin bitiminde eve dönen çift, ev taksiti için kenara ayırdıkları paranın yerinde olmadığını fark etti. Hemen eve hırsız girdiğini anlayarak polise haber verdiler. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.