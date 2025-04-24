Yunak’ta Yağış Tarım Alanlarını Etkiledi

YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ ETKİLEDİ

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen yoğun yağış, tarım arazileri ile geçici tarım işçilerinin kaldığı bölgeleri su altında bıraktı. İlçeye yaklaşık 26 kilometre mesafedeki Saray Mahallesi’nde ikindi vakti başlayan şiddetli yağmur, akşam saatlerine kadar ara ara yağmaya devam etti. Mahalle merkeziyle birlikte, tarım alanları ve bu bölgede geçici olarak kalan işçilerin barındığı çadırların bulunduğu yerler, yağıştan en fazla etkilenen alanlar arasında yer aldı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye güvenlik amacıyla gönderilen ekipler, tarım işçilerini tahliye etti ve onları Yunak ilçesindeki öğretmenevi ile öğrenci yurtlarına yerleştirdi. Yağmur sonrası yaşanan gelişmelerde can kaybı yaşanmazken, tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Yetkililer, meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.